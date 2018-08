Emergenza sangue in Sicilia, l'Avis di Trapani invita a donare anche nel mese di Agosto

15/08/2018 12:48:00

E' emergenza sangue negli ospedali siciliani. L'Avis di Trapani lancia un appello ai donatori invitandoli a recarsi anche nel mese di agosto presso le sedi territoriali o negli ospedali per donare.

"Abbiamo serie difficoltà nel poter garantire la giusta scorta di sangue agli ospedali – afferma Francesco Licata, presidente provinciale dell’Avis Trapani – ai nostri centri di raccolta fanno anche riferimento, nei momenti di bisogno, anche gli ospedali di Palermo".

Nelle sezioni locali della provincia di Trapani ogni fine settimana si effettuano le giornate di raccolta: "Il sangue è un elemento che non può nascere in laboratorio – spiega ancora Licata – se non ci sono donatori non possono esserci le scorte nei centri raccolta. Mancando sacche di sangue e plasma sono a rischio trasfusioni, interventi chirurgici programmati e quelli d’emergenza".