Marsala, ascensore malconcio e spesso in tilt all'ospedale "Paolo Borsellino"

17/08/2018 15:09:00

Il display segna il numero 7 e sta ad indicare il 7° piano dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Come sia ancora nelle condizioni di funzionare non lo sappiamo, visto che è praticamente distrutto.

Forse a causa di qualche pugno ben assestato si è staccato dal suo normale alloggiamento e ora è completamente incassato all'interno.

Oltre ai vari disagi che vivono gli utenti del noscocomio marsalese, come le lunghe attese al pronto soccorso, c'è anche quello degli ascensori che sono malconci, come si può vedere dalla foto, tra l'altro nel piccolo vano sopra il dispaly sono in bella vista dei fili elettrici che potrebbero essere facilmente toccati dai bambini.

Inoltre ci giungono diverse segnalazioni sul fatto che questo stesso ascensore risulta gravemente danneggiato e infatti va spesso in tilt e smette di funzionare lasciando a piedi utenti e visitatori.