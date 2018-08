Erice, due giovani tentano una rapina in uno stabilimento balneare di San Giuliano

18/08/2018 15:11:00

Tentata rapina questa notte ai danni di uno stabilimento balneare sulla spiaggia di San Giuliano a Erice Casa Santa.

Intorno alle 2.30 due giovani a bordo di uno scooter sono entrati all'interno del Lido Valenti e hanno tentato di prendere il denaro presente in cassa.

Il guardiano in servizio di vigilanza, nonostante il coltello a serramanico puntato addosso, è comunque riuscito a metterli in fuga. La volante della polizia, intervenuta immediantamente una volta allertata, non ha trovato alcuna traccia dei due malviventi fuggiti in moto. Sull'episodio criminale sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.