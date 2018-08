17Â° acquisto per il Marsala Calcio: ecco il difensore '99 Samuele Giuffrida

19/08/2018 00:06:00

La SSD Marsala Calcio a r.l è lieta di comunicare il perfezionamento dell'ennesima operazione di mercato in entrata: è un nuovo calciatore azzurro il difensore classe 1999 Samuele Giuffrida, catanese proveniente proprio dal Catania Calcio, con il quale ha giocato il campionato Berretti nazionale nella stagione 2017/2018. Giuffrida, alto 184 cm, è un difensore duttile in quanto è un centrale difensivo naturale per struttura fisica, ma può tranquillamente svolgere anche il ruolo di terzino fluidificante destro. Al ragazzo va' l'ovvio benvenuto da parte del Club.