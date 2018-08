Mazara, fino a giovedÃ¬ al Palazzetto la distribuzione del kit per la differenziata

21/08/2018 08:00:00

Questa settimana a Mazara del Vallo la distribuzione del kit per la differenziata è prevista fino a giovedì in quanto venerdì e sabato sarà effettuata la disinfestazione al Palazzetto.

L’Ufficio Aro comunica che prosegue la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata presso il Palazzetto dello Sport di contrada Affacciata.

Personale addetto è presente per la consegna dei mastelli tutte le mattine dalle 09,00 alle 12,30. La distribuzione non avverrà venerdì 24 e sabato 25 agosto in quanto al Palazzetto dello Sport sarà effettuata la disinfestazione.

Da lunedì 27 agosto la distribuzione dei kit di differenziata riprenderà regolarmente. Si ricorda che i mastelli non hanno alcun costo e il mancato ritiro non esenta dall’obbligo di effettuare la raccolta differenziata. Abbandonare per strada la spazzatura costituisce reato e pertanto i contravventori saranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già attivo nelle Zone 1, 2, 3 e 4 prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.