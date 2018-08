Campobello, manca l'illuminazione al lungomare di Tre Fontane. Interrogazione di De Maria

21/08/2018 00:00:00

Lungomare al buio e pericoloso a Tre Fontane. Una interrogazione sull'assenza dell'illuminazione pubblica al lungomare ovest nel tratto tra la via Londra e la via Palermo è stata presentata dal consigliere del M5S Tommaso De Maria. In particolare al sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, De Maria chiede di intervenire prima che accada qualche brutto incidente. De Maria chiede di conoscere quando e se si intende rendere nuovamente illuminato quel tratto di strada, provvedendo ad installare due nuovi punti luce, che possano sostituire quelli rimossi.

Nella notte tra il 15 ed il 16 Agosto, sul quella strada un ragazzo, a bordo di un ciclomotore, a causa anche dell'assenza dell'illuminazione pubblica, ha investito una signora che è stata poi soccorsa e trasportata in Ospedale. Qualche anno fa, proprio in quel tratto privo di illuminazione pubblica, l'attuale Amministrazione aveva rimosso due punti luce.