Sabato a Petrosino arriva il "Cantagiro"

22/08/2018 00:00:00

Sabato 25 agosto alle ore 21,00 in piazza biscione a Petrosino arrivera’ il Cantagiro. 22 concorrenti tra cantautori, interpreti, lirico pop suddivisi nelle categorie baby, junior e under 35 si esibiranno in questa importante manifestazione che ha visto vincere nel 1962 Adriano Celentano con la canzone “stai lontano da me”. Hanno inoltre partecipato al cantagiro, nel corso degli anni, tantissimi artisti della musica leggera italiana come Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Caterina Caselli, Lucio Battisti, Little Tony, Rita Pavone, Domenico Modugno ecc.

I concorrenti risultati idonei a partecipare alla finale regionale accederanno direttamente alla fase nazionale atraverso una qualificata giuria.

nel corso della serata si proclamera’ il vincitore di tappa regione sicilia occidentale delle varie categorie.

Molti ospiti allieteranno la serata quali Enzo Sanchez per la danza, Baldo Russo cabarettista, Sahira danze orientali, Maurizio Indelicato direttamente da tu si que vales, Simona Gandolfo finalista categoria junior cantagiro 2017 e Ouiam vincitrice del premio opportunita’ al Cantagiro Internazionale 2017.

Rosalba Pizzo, agente del cantagiro per la sicilia occidentale, augura un grande in bocca al lupo ai 22 talenti che si esibiranno e vi aspetta numerosi per assistere ad una bella serata di spettacolo.