Un gregge di pecore a passeggio sulla A29 nei pressi dello svincolo per Castelvetrano

22/08/2018 17:44:00

Un gregge di pecore a passeggio sulle nostre strade non è una novità, ma quando la strada in questione è un'autostrada, nello specifico la A29 Palermo Mazara del Vallo, oltre che curioso diventa soprattutto pericoloso.

Questo pomeriggio un gregge è stato immortalato - come potete vedere dalla nostra foto scattata da Ezio Gerardi -, a 300 metri dello svincolo per Castelvetrano, e trovarselo di fronte non deve essere stato bello per gli automobilisti che sopraggiungevano.

Sul posto si sono portati gli operatori dell'Anas per far rallentare il traffico, mentre il pastore cercava di richiamare il gregge per farlo uscire dalla carreggiata.

Stanche della routine e del caldo pomeriggio estivo, forse le pecore puntavano ad una visita al vicino centro commerciale e per fare prima hanno pensato bene di imboccare l'autostrada. Battute a parte, tutto è filato liscio e non è accaduto nulla di grave né agli automobilisti né alle pecore.