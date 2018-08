Alga tossica. E' ancora vietato fare il bagno in alcune zone di San Vito

23/08/2018 09:20:00

Nel tratto di mare della via Faro a San Vito Lo Capo, il divieto di balneazione vige già dallo scorso anno. Come già scritto ieri, in un nostro precedente articolo, anche quest’anno i livelli di concentrazione di alga tossica sono superiori ai limiti stabiliti dalla legge in questa parte rocciosa di costa del litorale sanvitese.



È lo stesso Sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, che conferma la presenza di un divieto di balneazione, che è stato emesso con ordinanza sindacale n. 20/2017 del 29/08/2017. Questo divieto da allora non è stato rimosso, è inoltre presente un cartello nel tratto di costa interessato per segnalarne la presenza. Proprio per questo motivo non è stato emesso un nuovo divieto di balneazione. Nonostante ci sia l’alga tossica, e quindi la possibilità di effetti nocivi per la salute, i cittadini e i turisti continuano a frequentare quel tratto di mare.