L'estate agli sgoccioli. Temporali e allerta gialla in provincia di Trapani

24/08/2018 06:00:00

Tempo ancora instabile, almeno per oggi, con piogge e temporali in arrivo in provincia di Trapani. Le abbondanti piogge previste hanno portato la protezione civile a diramare l'allerta gialla di rischio idrico. A Castellammare del Golfo il sindaco ha invitato i cittadini a non uscire da casa nelle ore di temporale. Domani dovrebbe tornare il bel tempo, ma i segnali che l'estatestia per finire sono lampanti già da giorni. E anche oggi la colonnina di mercurio potrebbe suggerirci che siamo agli sgoccioli. La temperatura massima prevista è infatti di 25 gradi. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Venerdì, 24 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 32mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato, 25 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3800 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 26 agosto: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.