Meteo. Ancora nuvole e un po' di pioggia in provincia di Trapani

25/08/2018 06:00:00

Potrebbe essere un fine settimana di tregua dai temporali in provincia di Trapani. Ma certamente non possiamo dire che sia tornata l'estate. Le temperature sono più basse, e il cielo è nuvoloso. Queste in sintesi le condizioni climatiche che troveremo oggi e domani tra Marsala, Trapani e provincia. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Sabato, 25 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3700 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 26 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.