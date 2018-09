Trapani, presto 11 cantieri di servizio per oltre 200 disoccupati

06/09/2018 10:00:00

Saranno 11 i programmi per i quali il Sindaco Giacomo Tranchida ha chiesto il finanziamento alla Regione Siciliana (Ass.to della Famiglia e Politiche Sociali) che consentiranno, a breve, di avviare i cantieri di servizio.

Beneficiari saranno 205 disoccupati selezionati tramite graduatoria che è stata stilata dal 4° Settore - Servizi Sociali – seguendo i parametri istituiti dal competente Assessorato Regionale.

I beneficiari saranno impiegati per 3 mesi e per un massimo di 80 ore mensili. Gli ambiti di impiego riguardano la pulizia di strade e ville, scerbatura e piccola manutenzione di spazi esterni, segnaletica stradale, pulizia aree esterne di plessi scolastici e impianti sportivi.



La complessiva somma del finanziamento regionale ammonta ad € 453.000 e nello specifico saranno attuati i seguenti programmi:



"Scuole ed Impianti Sportivi" spesa prevista: € 48.299,05;

"Servizi a Supporto del V Settore" spesa prevista: € 50.678,85;

"Servizio di custodia e pulizia della Villa Margherita del Comune di Trapani" spesa prevista: € 48.324,08;

"Servizio di custodia e pulizia della villa Pepoli del Comune di Trapani" spesa prevista: € 49.930,36;

"Servizio di custodia e pulizia del cimitero comunale del comune di Trapani" spesa prevista: € 40.553,49;

"Servizio di pulizia e scerbatura della villetta di viale Marche del Comune di Trapani" spesa prevista: € 38.782,15;

"Servizio di pulizia e scerbatura della villetta di viale Umbria del Comune di Trapani" spesa prevista: € 39.256,94;

"Servizio di pulizia e scerbatura mediante spazzamento manuale, dei marciapiedi e bordi stradali delle vie e piazze del centro storico del Comune di Trapani" spesa prevista: € 41.553,55;

"Servizio di pulizia e scerbatura mediante spazzamento manuale, dei marciapiedi e bordi stradali delle vie e piazze delle zone urbanizzate delle frazioni Sud dei Comune di Trapani” spesa prevista: € 28.796,94;

"Servizio di pulizia e scerbatura mediante spazzamento manuale, dei marciapiedi e bordi stradali delle vie e piazze delle zone urbanizzate delle frazioni est del Comune di Trapani" spesa prevista: € 26.797,38;

"Servizi ad Impianti Sportivi" spesa prevista: € 2.523,32;



“Siamo particolarmente soddisfatti – affermano il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore alle Politiche Sociali Enzo Abbruscato – per le risultanze della celerità impressa ai tempi delle carte che probabilmente ci porteranno ad essere tra i primi comuni della provincia a poter attuare - non appena ricevuto il decreto della Regione Sicilia – i cantieri di servizio predetti, utili per dare un minimo di dignità lavorativa ad oltre 200 cittadini trapanesi che vivono, sulla loro pelle, il dramma della disoccupazione ed attuare interventi e servizi di decoro urbano e riqualificazione della bellezza cittadina”