Marsala, morte allo Stagnone: annega un uomo mentre fa kite surf

11/09/2018 19:17:00

C'è stato un morto allo Stagnone. Si tratta di un uomo che praticava kite surf e che è stato trovato morto al centro dello Stagnone vicino Mozia. E' stato soccorso da due altri kitesurfer.

Caricato in barca, è stata allertata la Capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni e ha coinvolto il 118. Chiamati i soccorsi, si è constatato il decesso una volta che il corpo è stato trasportato all'imbarcadero per Mozia.

Erano le 16 e 30, ma il decesso risale a due ore prima. E si pensa che sia morto verso l'isola di Santa Maria e poi trascinato verso Mozia. La vittima è un uomo di 40 anni, senza capelli, con il pizzo.

La sua identità non è stata resa nota. Attualmente si sta facendo un appello nominale nelle scuole di kite a Marsala, per capire chi fosse l'uomo. Si pensa che fosse un uomo che in solitario ha tentato un'uscita in kite in solitaria. Nessuna delle 16 scuole di kite, infatti, conosce l'uomo o sa dire chi sia.

Proprio due mesi fa circa un altro giovane è morto praticando kite allo Stagnone. Qui l'articolo.