Trapani Pop Festival, da oggi protagonisti band e cantautori provenienti da tutta Italia

Trapani Pop Festival è un evento organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, giunto alla sua seconda edizione, quest'anno sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Trapani, gli Amici della Musica di Trapani e aziende del territorio.

Trapani Pop Festival, in programma dall’11 al 15 settembre, nello scenario del Chiostro di San Domenico (sede delle attività didattiche del campus) e del Teatro “Giuseppe Di Stefano” alla Villa Margherita a Trapani (sede dei concerti in concomitanza con le finali) , vedrà protagonisti band e cantautori provenienti da tutta Italia. Presenterà l’evento, anche quest’anno, la brillante speaker radiofonica Vittoria Abbenante.

Il campus si svolgerà dall’ 11 al 13 settembre con laboratori e seminari mattutini e pomeridiani a cui parteciperanno i cantautori e le band selezionate, alla presenza di produttori, arrangiatori e strumentisti. Tra i docenti Manuela Noce, nome d’arte Nuelle e Gianni Errera, discografico.

Dal 14 al 15 settembre prenderanno il via i concerti dei partecipanti e saranno presenti grandi nomi del panorama musicale italiano, tra i quali Daria Biancardi, nota per essersi distinta nella trasmissione di RAI 2 "The Voice of Italy", Gatto Panceri e Briga.



Venerdì 14 settembre, in concomitanza con la Notte Bianca in città, a partire dalle 21.00, si esibiranno a turno i partecipanti in uno show case di 40 minuti al Teatro “Giuseppe Di Stefano” alla Villa Margherita. Sabato 15 settembre, invece, si svolgerà la serata finale, nel corso della quale sarà proclamato il vincitore del Festival. La competizione sarà tra brani inediti, eseguiti dai partecipanti con il supporto dell'Orchestra del Luglio Musicale.



Le esibizioni saranno valutate da una giuria popolare selezionata tra il pubblico presente e da una giuria tecnica composta da Gianni Errera (Presidente dell'etichetta discografica romana "One Publishing e Music"), Rino Marchese (direttore artistico di Rinoscky Records), Giovanni De Santis (direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese), M° Andrea Certa (responsabile della programmazione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese), Luca Valsiglio (produttore), Gatto Panceri (cantautore), Alessandro De Santis (direttore artistico degli “Amici della Musica” di Trapani).

Pensato come un contest, Trapani Pop, in realtà, è molto più di una semplice gara tra canzoni inedite: si tratta di un contest nel quale la crescita musicale e umana si coniugherà con una sana competizione.

In palio un premio di 4.000,00 euro per il vincitore e la consegna di orologi Swatch offerti dall’azienda Masstige di Trapani.



Sarà allestito nell’area del Teatro, a partire dalle ore 20.00, il Trapani Pop Village, a cui parteciperanno aziende gastronomiche del territorio.



I PARTECIPANTI DEL TRAPANI POP FESTIVAL

Active Sound (Trapani) L'amore è una strana cosa

Danilo Pappalardo (Trapani) Made in China

Paolo Acchiardi [Elia] (Cuneo) Amore povero, povero amore

MarK Cucchelli (Padova) Un uomo solo

Lorenzo Agosta (Vittoria) Come back home

Giorgia Gruppuso (Trapani) Mai

Gaia Averna (Gela) Se mi sei accanto

Diverbero (Lecce) 23 coriandoli

Davide Mazzoni (Roma) Davide Terremoto

Sofia Fratelli (Roma) Torna da me



LE SPECIAL GUEST DEL TRAPANI POP FESTIVAL

Il Trapani Pop Festival è anche un talent, dove i giovani cantanti potranno mostrare appunto il loro talento. L’Ente Luglio Musicale Trapanese ha deciso di inserire nel programma dell’evento special guest che hanno partecipato a talent show nazionali come Amici, The Voice of Italy.

Venerdì 14 settembre, in occasione della Notte Bianca in città, infatti, dopo gli show case dei partecipanti del Trapani Pop Festival, Daria Biancardi sará in concerto, alle ore 22.30 al Teatro “Giuseppe Di Stefano” a Trapani.

Dopo aver conquistato il pubblico italiano a The Voice of Italy 2014 Daria Biancardi canta nella sua Sicilia. Influenze soul, pop, fusion, jazz e funky e grandi doti canore. L’artista palermitana, oltre che dalla sua immensa voce Soul and Rythm and Blues, sarà accompagnata da Manfredi Tumbinello alla chitarra.

Sabato 15 settembre numerosi gli ospiti che si avvicenderanno sul palco del Trapani Pop Festival. Aprirà l’ultima serata la cantautrice trapanese Roberta Prestigiacomo, vincitrice della prima edizione di Trapani Pop. Da sempre impegnata in attività musicali, diplomata al conservatorio, Roberta Prestigiacomo ha girato l’Italia, sommando partecipazioni a contest, concerti e collaborazioni di primissimo piano.

Tra gli altri ospiti della serata Gatto Panceri, cantautore e virtuoso chitarrista. Con la sola ‘Vivo per lei’ portata al successo dal binomio Andrea Bocelli-Giorgia ha venduto oltre 43 milioni di copie nel mondo ed è autore anche di successi per Mina, Mietta, Gianni Morandi, Fausto Leali, Massimo Ranieri, Riccardo Fogli e molti altri. Dopo aver fatto parlare ultimamente di sé, anche per via di un drastico e convincente total look, si esibirà con il rifacimento di uno dei suoi brani del passato più di successo “Un qualunque posto fuori o dentro di te” proposta in una versione targata 2018. Il brano in oggetto è un gustoso apripista del nuovo album “Pelle d’oca e lividi”.

Ultimo ad esibirsi, alle ore 23.00 sarà Briga. La sua notorietà è giunta nel 2015 in seguito alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

A breve distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album Che cosa ci siamo fatti,il nome di Briga è fra i più richiesti di quest'estate. Si interroga sull’amore e sulle storie d’amore della sua generazione, con una forte matrice rock e british.



Media Partner dell’evento: Telesud, Rmc101, Tp24.it, Marsala.it



Costo biglietti

14 Settembre: costo special Notte Bianca 3,00 euro.

15 Settembre: costo 15,00 euro.

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti presso il Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1 (all’interno della Villa Margherita), dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00, o presso il botteghino dalle ore 20.00.