Università, in arrivo seimila borse di studio per gli studenti siciliani

15/09/2018 22:00:00

"Siamo riusciti a raddoppiare le risorse finanziarie per le borse di studio degli studenti universitari - lo ha affermato l'assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla -.

Sono seimila le borse di studio che andranno agli studenti delle università di Palermo, Lumsa, Accademia belle Arti Palermo, Kandinskij di Trapani, e gli istituti Abadir di San Martino della Scale, Michelangelo di Agrigento e gli studenti dei conservatori di musica di Palermo, Trapani e Ribera.

In base alla classificazione, se pendolare, fuorisede o in sede, la borsa può variare da 1.287 euro, più pasti gratuiti, fino al tetto massimo di 3.919 euro, sempre più i pasti. All'ARS a breve verrà discussa la legge sul diritto allo studio che dara la possibilità di avere in Sicilia uno strumento normativo nuovo che regolamenterà gli studi dei giovani siciliani.