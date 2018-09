Il Bianco Arancio Petrosino ufficialmente in Seconda Categoria Sicilia Girone A 2018-2019

16/09/2018 03:17:00

La Società ASD Bianco Arancio Petrosino comunica che in data 14 settembre 2018 la Lega Nazionale Dilettanti Regione Sicilia ha comunicato e ratificato le Società che andranno a prendere parte dei campionati interprovinciali di Prima e di Seconda Categoria 2018-2019.

Nessuna sorpresa per i nostri giallorossi di mister Fabio Gargaglione, inseriti regolarmente, come da programma, nel Girone A del campionato di Seconda Categoria Sicilia. Con i petrosileni, a formare il girone vi sono altre 11 squadre: Sporting RCB di Marsala (Tp), Lampedusa di Lampedusa (Ag), Juvenilia di Trapani, Iccarense di Carini (Pa), Erice Borgo Cià di Erice (Tp), Custonaci di Custonaci (Tp), Città di Giuliana di Giuliana (Pa), Castellammare di Castellammare del Golfo (Tp), Capaci City di Capaci (Pa), Calatafimi Don Bosco di Calatafimi-Segesta (Tp) e Bruno Viviano Partanna di Partanna (Tp).

La 1° giornata di campionato è prevista per domenica 7 ottobre 2018, con il calendario stagionale atteso nei prossimi giorni.



Intanto la troupe petrosilena continua la preparazione atletica al “Comunale”, sotto gli occhi attenti di mister Fabio Gargaglione e capitan Dario Catania, a giorni verrà definito l'organico definitivo che prenderà parte all'impegnativo campionato interprovinciale.

Comunicato Stampa