A Marsala la Masterclass di danza con Laura Comi

17/09/2018 22:00:00

Si è svolta ieri mattina al Teatro Comunale ‘Eliodoro Sollima’ a Marsala, la Masterclass di danza tenuta dalla direttrice del Teatro dell’Opera di Roma, Laura Comi, per le allieve di tutta la Sicilia Occidentale.

A organizzare l’evento è stato il Centro Danza Tersicore, diretto da Elisa Ilari, che dopo aver ospitato in città, nello scorso mese di dicembre l’icona italiana della danza, Carla Fracci, ha lavorato a quest’altra importante iniziativa grazie a rapporti coltivati da tempo con le principali istituzioni di danza classica d’Italia, e alla disponibilità della signora Comi che ha accettato l’invito. Oggi la masterclass è stata suddivisa in due corsi: intermedio 10 -13 anni; avanzato 14 – 18 anni.

In occasione della stessa, Laura Comi ha rivolto alcuni inviti alla scuola dell’Opera di Roma, per l’assegnazione delle borse di studio, con lo scopo di avvicinare le nuove generazioni allo studio della danza in maniera più professionistica e professionale.