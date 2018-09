Trapani Pop Festival revocata la vittoria di Mark Cucchelli. Ecco perché

17/09/2018 18:28:00

Coda velenosa del Trapani Pop Festival. E' stata revocata la vittoria di Mark Cucchelli. Motivo? Il brano con cui ha vinto, "Un uomo solo", non è inedito. E non ci vuole scienza a scoprirlo. E' pure su YouTube....

Questa la comunicazione diramata dall'Ente Luglio Musicale a tutti i partecipanti.

Si comunica alle SS.LL. che l'Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione ha avviato il procedimento di revoca della proclamazione dell'artista Mark Cucchelli quale vincitore del Trapani Pop Festival 2018, in quanto, da una verifica effettuata a posteriori dall'organo amministrativo dello stesso Ente è emerso che la canzone di Cucchelli non era un inedito. È stato accertato, infatti, che il brano “Un uomo solo” era già stato pubblicato su Youtube mesi prima dello svolgimento del Trapani Pop Festival ed era, altresì, contenuto nell’album “Ho seminato amore”, anch'esso pubblicato in data antecedente allo svolgimento del Festival. Inoltre, a seguito di più approfondite indagini avviate dopo i primi riscontri negativi, si è riscontrato che con detta canzone l’artista in questione aveva già vinto un premio all’Expo Universale per la Pace di Roma (rif. note biografiche dell'artista). È, pertanto, ragionevole ritenere che il partecipante in questione si sia iscritto al Trapani Pop Festival pur essendo consapevole di non essere in possesso dei prescritti requisiti.

Il Regolamento Generale del Trapani Pop prevede, infatti, che “... gli artisti propongano una canzone inedita che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario non sia mai stato interpretato e/o eseguito e/o utilizzato dallo stesso Concorrente e/o altro Artista, in qualsiasi forma e/o modo, e che non sia già stato pubblicato, duplicato, messo in commercio e/o trasmesso tramite radio e/o TV e/o utilizzato in altro concorso, anche solo dal vivo davanti ad un pubblico, né che sia reperibile quale registrazione nei negozi e/o nel web (youtube) e/o in qualsiasi sito internet e/o in forma digitale e/o streaming.”

Tanto premesso, con la presente si rende noto, in particolare, all'artista Mark Cucchelli che gli è assegnato un termine di 24 ore per la presentazione di eventuali controdeduzioni dal cui esame dipenderà la conferma o l'annullamento del procedimento di revoca in questione.

A tutti i Signori destinatari della presente, si rende noto, infine, che qualora fosse confermata la revoca del premio assegnato al Sig. Cucchelli, si procederà con lo scorrimento della graduatoria di concorso, proclamando vincitore del Trapani Pop Festival 2ª edizione 2018 l'artista Lorenzo Agosta, classificatosi 2° assoluto in graduatoria, dopo Cucchelli, per punteggio ottenuto in finale.

Tanto si doveva per Loro opportuna conoscenza, oltre che in ossequio ai criteri di trasparenza cui è improntata l'attività di quest'Ente.

Cordiali saluti.

Trapani, 17 Settembre 2018