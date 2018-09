La pioggia dÃ  una tregua a Marsala e Trapani. Polemiche su tombini

21/09/2018 06:59:00

16,00 - Mentre la pioggia dà una tregua, è polemica a Trapani sullo stato dei tombini.Ma l'assessore Ninni Romano ha parlato di una situazione anomala da verificare, escludendo la mancata pulizia dei tombini come causa degli allagamenti di diverse zone del centro storico..... Ma il fatto è che solo qualche giorno fa l'Amministrazione Comunale ha pensato di verificare lo stato dei tombini. Ed è del 17 Settembre la determina del dirigente Sardo di dare un incarico urgente per risolvere il problema delle otturazioni nella rete fognaria di Trapani.

12,00 - Il centro di Trapani è allagato. Sembra Venezia...Le forti piogge che si stanno abbattendo in provincia hanno coinvolto anche il capoluogo. In queste ore si contano decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. La città da via Fardella al centro è in ginocchio. Sono praticamente impraticabili Via Torrearsa, la Marina e piazza Generale Scio, solo per contarne alcune. Ma è tutta la città ad aver subito danni dalla piogga abbondante che scende dalle prime luci del mattino. C'è da dire che, come ci hanno segnalato, i tombini non sono stati ancora puliti, quindi la loro otturazione non sta permettendo il deflusso dell'acqua. E le strade sembrano fiumi.

Vigili del fuoco in azione anche a Paceco, dove si sono registrati degli allagamenti.

10,20 - Arrivano altre foto dai lettori di Tp24.it, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. La situazione in Via Salemi, a Marsala, è critica, ed ormai è diventata un caso, perchè ogni volta si allaga in maniera preoccupante. Il Comune viene ritenuto responsabile della scarsa manutenzione della strada.

Così come a Porta Mazara, in pieno centro, è il cattivo funzionamento dei tombini ad essere messo sotto accusa. Una lettrice di Tp24.it ci invia la foto di un tombino chiuso ...con della plastica.

09,50 - Il maltempo mette in serio rischio la prima giornata del Cous Cous Fest, l'evento turistico più importante del territorio, che comincia oggi a San Vito Lo Capo. Al momento su San Vito pioviggina, e il clima è decisamente autunnale. Ma tutto lascia prevedere che la pioggia rinforzerà nelle prossime ore, pregiudicando gli eventi collaterali all'aperto del festival, oltre che magari gli stessi stand internazionali.

08,50 - A causa del temporale che si sta abbattendo su Marsala una cassetta dell'elettricità è andata in corto circuito e preso fuoco. E' successo in via Frisella, nel centro storico della città.

08,00 - Strade come fiumi per le intense piogge che si stanno abbattendo in provincia di Trapani. Le previsioni meteo indicavano temporali con piogge violente e così è stato. Ieri la protezione civile ha diramato l'allerta gialla, quindi bisogna prestare prudenza.

Da stamattina alle 7 piove con forte intensità, e questo sta creando i primi disagi.

Via Salemi, una delle arterie principali di accesso a Marsala, ad esempio, è già allagata. In tutte le zone il traffico va a rilento. Strada allagata anche in via Mazara.

07,00 - Oggi si che è allerta meteo per Marsala, Trapani e la provincia. Le previsioni infatti non prometono nulla di buono. Sono previsti temporali di intensità variabile tutto il giorno. A Marsala, alle sette del mattino, il cielo è giallo e piove già con intensità.

Ieri il maltempo ha colpito in maniera particolare Palermo, con grandissimi disagi per la popolazione, ma anche immagini spettacolari, come quelle che potete vedere nel video qui accanto.

Nelle borgata di Mondello e di Partanna, a Palermo, decine di auto sono rimaste bloccate a causa dell'allagamento che si è determinato con la forte pioggia. Residenti e commercianti hanno chiesto di staccare l'energia elettrica per la presenza d'acqua nei piani bassi. Il temporale ha interessato la costa, da Villabate fino a Mondello.

Decine le telefonate ai vigili del fuoco.