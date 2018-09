Sicilia, ragazzo investito da un treno. E' grave

21/09/2018 06:43:00

Un ragazzo di 17 anni è stato investito a Paternò (Ct) da un treno della Ferrovia Circumetnea ed è ricoverato nell’ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni disperate. Il ragazzo era in sella a uno scooter che, per cause da accertare, è stato travolto dal convoglio.

È accaduto vicino alla stazione ‘Giaconia’, in via Leoncavallo; è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò. La vittima, soccorsa dal 118, ha riportato un trauma cranico, lesioni interne e la frattura del bacino.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in sala operatoria per un intervento d’urgenza.