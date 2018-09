Trapani, dalle risse alle truffe. Gli arresti e le denunce della polizia

22/09/2018 12:21:00

Una denuncia per truffa, sei persone denunciate per rissa, un arresto per immigrazione clandestina. Sono questi alcuni dei principali provvedimenti della Polizia di Trapani effettuati nel corso della settimana.



I protagonisti della rissa sono sei, tra loro c'è anche un ragazzino di 16 anni, anche lui denunciato a piede libero. I reati contestati a vario titolo sono di rissa, lesioni personali, minacce a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi. La polizia ha anche denunciato a piede libero una persona per spaccio, dalla cocaina all'hashish. Un siriano di 20 anni è stato arrestato per aver fatto reingresso in Italia prima del termine prescritto. Ecco il report dei provvedimenti della Polizia di Trapani.

Personale della Squadra Mobile

denunciava all’A.G., in stato di libertà, M.A., nato ad Erice, classe 1983 ed ivi residente, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,90 di cocaina, gr. 6,97 di hashish e gr. 1,39 di marijuana;

denunciava all’ A.G., in stato di libertà, B.A.M., nato in Tunisia, classe 1975, domiciliato a Porto Recanati (MC), per aver fatto reingresso nel T.N;

traeva in arresto A.M., nato in Siria, classe 1998, per aver fatto reingresso nel T.N. prime del prescritto termine

Personale dell’U.P.G.S.P.

denunciava all’A.G., in stato di libertà, D.G.G., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 1985; D.G.M., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 1983; V.G., nato ad Erice e residente a Marsala, classe 1977; I.F., nata a Marsala ed ivi residente, classe 1980; M.A., nata ad Erice e residente a Trapani, classe 1983; S.M., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 2002, tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa aggravata, resistenza e violenza a P.U., lesioni personali, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato;

denunciava all’A.G., in stato di libertà, P.G., nato ad Erice, classe 1997, per guida in stato di ebbrezza alcolica;

denunciava in stato di libertà B.G.L., nato a Marsala, classe1985, per violenza privata, e M.D., nato a Erice e residente a Trapani, classe 1987, per minacce a P.U..;

denunciava, in stato di libertà, N.S., nato a Marsala, residente a Trapani, classe 1982, per lesioni personali aggravate;

denunciava all’A.G., in stato di libertà, C.A., nato a Feltre, classe 1968, per truffa; G.G., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 2002; A.C., nato ad Erice e residente a Trapani, per lesioni personali aggravate;