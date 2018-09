Il Marsala 1912 cade ancora a Paceco contro il solito Dattilo Noir

23/09/2018 19:17:00

Ancora una delusione per il Marsala 1912. Sul neutro di Paceco, la compagine di mister Massimiliano Mazzara esce ancora una volta sconfitta da quella è la bestia nera di questo avvio di stagione, ovvero il Dattilo Noir di mister Melillo. Rimandato nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria per gli azzurri, che, ancora una volta, subiscono il goal decisivo nella parte dfinale di gara, a poco meno di venti minuti dal termine. Dopo una partita trascinatasi con i soliti ritmi blandi, che stanno, fin troppo, caratterizzando questo avvio di stagione per il Marsala 1912, la squadra ospite trova il gol-vittoria grazie al suo capitano Marco Fina, che, per la terza volta su tre, punisce la sua storica ex squadra, ancora con un calcio piazzato. Il capitano gialloverde, infatti, al 68', disegna una splendida punizione dal limite dell'area di rigore che si insacca alle spalle del portiere azzurro Maltese. Nonostante il Marsala ci provi, il goal del pareggio non arriva ed il risultato non cambia più. Nonostante sia ancora presto per dare giudizi, sicuramente la classifica, dopo le prime tre giornate del campionato di Eccellenza Sicilia, non sorride al Marsala, con un solo punto raccolto in tre giornate e reduce dalla seconda sconfitta consecutiva.

Riccardo Tranchida