Sicilia, nuovi fondi per gli asili nido. In arrivo 6 milioni di euro

23/09/2018 08:15:00

Un bando dell’assessorato regionale della Famiglia, che sarà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta ufficiale, prevede lo stanziamento di 6 milioni e mezzo di euro ai Comuni siciliani per la gestione degli asili nido.

Si tratta di un provvedimento “a favore delle famiglie” secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione siciliana Musumeci. I fondi saranno utili per l’apertura di nuove strutture, per il miglioramento di quelle esistenti ma anche per la riduzione delle rette.

L’azione avverrà su due fronti. Il primo caso riguarda i comuni in difficoltà, cioè in situazioni di dissesto finanziario, i quali hanno l’obbligo dell’aumento delle rette per legge. I fondi stanziati saranno tra i 120mila e i 250mila euro per comune a seconda della popolazione, proprio con lo scopo di ridurre i costi delle rette. Il secondo intervento sarà invece a favore di tutti i comuni, i quali avranno un contributo che non supererà i 150mila euro, da destinare alle nuove strutture, all’ampliamento dei posti disponibili negli asili già avviati e, da non sottovalutare, al prolungamento dell’apertura giornaliera o estiva.