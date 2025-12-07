Sezioni
Cittadinanza
07/12/2025 18:42:00

Custonaci, 50 mila euro per il Parco Cerriolo: “Più verde e turismo naturalistico”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/1765129655-0-custonaci-50-mila-euro-per-il-parco-cerriolo-piu-verde-e-turismo-naturalistico.jpg

La Comune di Custonaci centra un nuovo finanziamento per il verde urbano. L’ente è stato ammesso al contributo dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente ottenendo 50 mila euro per la riqualificazione del Parco Cerriolo, una delle aree verdi più significative del territorio.

Il progetto punta a interventi di rigenerazione e valorizzazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e rendere il parco sempre più fruibile per cittadini e visitatori. Un tassello che si inserisce nel percorso già avviato dall’amministrazione verso una Custonaci più sostenibile e attenta al benessere della comunità.

Nel parco, solo lo scorso ottobre, erano già stati messi a dimora 22 alberi d’ulivo lungo la via crucis marmorea, sempre grazie a un altro contributo regionale. Ora arriva un nuovo passo avanti, che guarda anche allo sviluppo turistico.

Il finanziamento ottenuto è finalizzato a una maggiore fruizione da parte della nostra comunità e, al tempo stesso, sarà funzionale alla crescita del turismo naturalistico”, spiega il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte. “Il Parco Cerriolo è già attraversato da due Sentieri Italia del CAI: un punto di partenza importante per potenziare i flussi di camminatori ed escursionisti”.

Secondo il primo cittadino, la valorizzazione delle greenways permetterà di rafforzare i collegamenti verdi e offrire ai visitatori un’esperienza che unisce natura e cultura, grazie alla presenza della via crucis marmorea e della statua della Regina Pacis. Un investimento che guarda al futuro del territorio, tra tutela ambientale e turismo sostenibile.

 

 









