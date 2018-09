Lo sport del weekend, il Trapani cerca la fuga contro il Siracusa

28/09/2018 12:33:00

Quinto ed ultimo weekend settembrino del 2018, tempo di rassegna su quanto accadrà nei prossimi giorni alle maggiori realtà sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani.



In Serie C Girone C del campionato maschile di calcio, il Trapani di mister Vincenzo Italiano dopo aver liquidato con un sonoro 3-0 (41' Ferretti, 54' Mulè e 67' Tulli) nel turno infrasettimanale (3° giornata) i siracusani della Sicula Leonzio, si ritrovano clamorosamente al comando della classifica con 9 punti (a pari punti con il Rende), con 8 gol fatti e 0 subiti; capitan Luca Pagliarulo e compagni, saranno attesi da un altro match casalingo, infatti in occasione della 4° giornata, dopo aver ospitato l'undici di Lentini (Sr), al “Provinciale” è attesa la squadra del capoluogo, il Siracusa di mister Giuseppe Pagana. In Serie D Girone I è tempo per la 3° giornata, con il Marsala di mister Ignazio Chianetta (appiedato dal Giudice Sportivo per un turno, in panchina andrà con ogni probabilità il suo collaboratore tecnico mister Vincenzo Giannusa) atteso dalla difficilissima sfida in trasferta sul campo dell'ACR Messina, con la squadra di Pietro Infantino, secondo tutti la seconda favorita del torneo dopo il Bari, ancora a secco di punti e fanalino di coda in graduatoria. In Eccellenza Sicilia Girone A, dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Fase Regionale (andata degli Ottavi di Finale) con l'Alba Alcamo del presidente Gigi Prestigiacomo che ha vinto sul campo del C.U.S. Palermo di mister Giuseppe Guida con il punteggio di 1-3 e il Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara che al “Giovanni Mancuso” ha perso per 2-3 nel derby contro il Mazara del tecnico Pietro Tarantino, sarà tempo della 4° giornata, con il Marsala 1912 del presidente Luigi Vinci che ospiterà i nisseni del Mussomeli in un match determinante per il proseguo della stagione dei lilibetani, già eliminati in Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Fase Regionale al primo turno (Sedicesimi di Finale) dal Dattilo Noir e desolatamente con un solo punto in classifica dopo tre giornate di campionato. Così le altre quattro squadre trapanesi: l'Alba Alcamo affronterà in trasferta i madoniti del Castelbuono, il Mazara andrà a far visita ai modesti palermitani del Partinicaudace, per provare a dare una spallata al Licata, co-capolista con i canarini a punteggio pieno, 9 punti, e al “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo (TP) il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone affronterà il derby contro il Dattilo Noir.



In Serie C1 Sicilia Girone A di calcio a 5 maschile, è in programma la 2° giornata con il Marsala Futsal di mister Enzo Bruno atteso dal debutto casalingo in campionato alla “Nuccio Pace” contro gli agrigentini dell'Atletico Campobello C5, squadra di Campobello di Licata (AG) ripescata quest'anno nel massimo campionato regionale, dove vi stanno prendendo parte per la prima volta nella loro storia.