29/09/2018 19:00:00

A Petrosino nascerà il “Teatro del Mare”. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone, rientra nell’ambito del Piano di azione locale “Gac - Torri e tonnare del litorale trapanese” predisposto dal Flag trapanese e già ammesso a finanziamento dal Dipartimento regionale per la Pesca Mediterranea. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un “Chiosco polifunzionale” che offrirà servizi utili ai pescatori e alla cittadinanza, per un importo complessivo di circa 150 mila euro.

Nei giorni scorsi il Primo cittadino ha partecipato a un incontro operativo tenutosi a Trapani con il nuovo Cda della Fondazione, finalizzato a effettuare la ricognizione della progettualità presentata in sede di presentazione del Piano. L’iter procedurale è ripreso a pieno ritmo dopo che recentemente il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dal Flag trapanese, che quindi è stato ammesso nella graduatoria di merito per il finanziamento delle azioni progettuali. Prossimamente, dunque, verranno completate le attività legate alle procedure di sottoscrizione delle Convenzioni con i singoli partner per l’attuazione del Piano di azione locale.

Per quanto riguarda il “Teatro del Mare”, il progetto prevede la realizzazione di una struttura precaria e smontabile per il periodo estivo, con una gradinata metallica da 500 posti, con l’obiettivo di promuovere le tradizioni della locale attività marinara. Nel “Chiosco polifunzionale”, invece, le attività marinare del territorio potranno conferire il loro pescato ed effettuare la vendita diretta alla clientela. Il chiosco verrà attrezzato anche per consentire la cottura e la somministrazione del pescato.