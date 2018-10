Allerta della Protezione Civile per domani Sabato 6 Ottobre: ecco le zone colpite

05/10/2018 20:07:00

La giornata di domani, Sabato 6 Ottobre, sarà ancora all’insegna dell’instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree martoriate già dal forte maltempo di questi ultimi giorni.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 6 Ottobre 2018

Precipitazioni:



– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del centro-sud peninsulare, su Sardegna, Sicilia occidentale ed orientale, Emilia Romagna, Lombardia orientale e resto del Triveneto, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime, in locale sensibile diminuzione al settentrione e su regioni centrali tirreniche, in locale sensibile aumento su Sardegna, Sicilia e zone adriatiche.

Venti: forti meridionali su settori ionici di Calabria e Basilicata, su Puglia e localmente sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Sardegna; localmente forti meridionali sul resto del centro-sud; forti settentrionali su Liguria ed alto Adriatico, in attenuazione.

Mari: molto mossi lo Ionio, l’Adriatico, il Tirreno ed il Mar Ligure, tutti con moto ondoso in attenuazione dalla sera.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.