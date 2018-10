Il sindaco di Castellammare è stato negli Stati Uniti

14/10/2018 14:30:00

«Ho preso contatti per alcuni progetti interculturali con i tanti concittadini residenti negli States. Ho incontrato il console italiano a New York Francesco Genuardi, il governatore della Puglia Michele Emiliano e partecipato al Columbus day. L’associazione culturale italiana di New York mi ha consegnato un prestigioso riconoscimento d’amicizia, il “friendship award”, unitamente a personalità della politica, cultura e spettacolo come la nota cantante Arisa. Non solo mi sono emozionato a riabbracciare tanti concittadini che hanno dovuto lasciare la nostra città, ma abbiamo portato tutto il calore di Castellammare nei tanti social club che ci hanno accolti». È il resoconto del sindaco Nicola Rizzo, in visita istituzionale negli States. Invitato da alcuni club di castellammaresi residenti in America, il sindaco Nicola Rizzo fa presente di aver voluto dare spazio «agli incontri con i rappresentanti di tutti i principali club service conclusi con la consegna del riconoscimento a personalità italiane che si sono distinte per la collaborazione».

«Davvero un momento di grande orgoglio rappresentare la mia città in terra statunitense -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. L’emozionante parata del “Columbus day” nel corso della quale, portando i colori della bandiera italiana per le vie della "Grande Mela", abbiamo ricevuto l'abbraccio di tanti italo americani che ricordano la nostra Sicilia con nostalgia e amore, e l’incontro nei tanti club service non può essere fine a se stesso: l’elemento affettivo è stato legato ad opportunità di crescita e promozione del nostro territorio stringendo o rafforzando legami che possono portare nuove opportunità. Questo - prosegue il sindaco Nicola Rizzo- ho sottolineato al console generale d’Italia a New York Francesco Genuardi. Particolarmente emozionante il riconoscimento conferitomi nel corso del Festival della Canzone Italiana a New York, organizzato dall'associazione culturale italiana di New York nello storico Master Theater. Il mio pensiero ed il mio ringraziamento ai tanti concittadini che hanno portato in alto il nome della nostra Castellammare e la rappresentano ovunque risiedano. Incontrarli è stato un enorme onore che spero di ripagare con umiltà e senso del dovere nei confronti di tutti i miei concittadini-conclude il sindaco Nicola Rizzo-, anche di quelli che vivono lontano dall'Italia».