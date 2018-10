La domenica delle piccole. Buona la prima per Bianco Arancio Petrosino e Sporting R.C.B.

21/10/2018 19:32:00

Comincia nel migliore dei modi la stagione per il Bianco Arancio Petrosino e per lo Sporting R.C.B. In mattinata, alle ore 11:30, roboante vittoria dello Sporting, che travolge il Capaci City in trasferta con l'eloquente punteggio di 5-1. Partita mai in discussione, con lo Sporting che comincia il campionato di Seconda Categoria Sicilia girone A 2018/2019 con una grande prova di carattere e personalità da parte dei ragazzi di mister Salvatore D'Angelo, capaci di imporsi su un campo difficile nella partita d'esordio. Ottimo inizio, nel pomeriggio, anche per il Bianco Arancio Petrosino di mister Fabio Gargaglione. La squadra cara al presidente Mario Parrinello, tra le mura amiche del Comunale di Petrosino, ha rifilato ben quattro reti al Bruno Viviano Partanna, senza concederne nemmeno una. Petrosileni avanti già dopo otto minuti con Panitteri, sul finire della prima frazione chiude virtualmente la partita una doppietta nel giro di due minuti di Tchanemi. All'ora di gioco arriva anche il quarto goal siglato da Musumeci. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono i presupposti per un campionato ricco di soddisfazioni.

Riccardo Tranchida