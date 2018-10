Meteo a Trapani, Marsala e provincia. Finalmente il sole, bel tempo nei prossimi giorni

24/10/2018 08:38:00

Finalmente il bel tempo. Dopo giorni di vento, temporali e disagi, è ricomparso il sole in Sicilia. In provincia di Trapani sono previste per oggi e per le giornate a venire temperature gradevoli, con cieli sereni. La situazione dovrebbe rimanere stazionaria fino al fine settimana. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Mercoledì, 24 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3400 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 25 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.