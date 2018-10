La Sicilia sempre piÃ¹ in basso che si sta spopolando di giovani. Il video di Cristina

28/10/2018 18:48:00

Non c'è futuro per la Sicilia. Lo abbiamo raccontato ieri su Tp24.it in un articolo che potete leggere cliccand qui. Tra le reazioni, c'è anche quella della nostra lettrice Cristina Genna.

Vive fuori, come tanti suoi coetanei.

"In Sicilia è in corso una 'strage' generazionale" con decine di migliaia di giovani che "abbandonano l'isola ritenendola una terra senza futuro. E' una fotografia impietosa quella che emerge dalla nota di aggiornamento del Def regionale, approvata dal governo Musumeci."

"Quello che mi chiedo io è: ma dai, seriamente? - scrive Martina -. In 23 anni di vita non credo siano mai state fatte politiche per incentivare i giovani a rimanere. Parte tutto da lì, dalle istituzioni, dal loro progetto politico per le nuove generazioni. Io in questo momento, per quanto innamorata della mia terra, non riesco a trovare il mio spazio professionale in Sicilia. Magari quando avrò più strumenti, più conoscenze riuscirò a far qualcosa.. e se poi a quel punto fosse troppo tardi? Io, come altri....".

Ecco la video lettera di Cristina: "Uno sfogo, una voce in un mare di rumore .. sempre in rima, perchè abbiamo bisogno di leggerezza in un mondo così pesante!".