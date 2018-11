Salvini vola, governo bene, Di Maio giù. Mattarella scrive a Conte, aumentano le sigarette

02/11/2018 08:24:00

Salvini vola, governo bene, Di Maio giù

Un sondaggio di Repubblica mostra che il consenso per il governo resta molto alto (58%), anche se in lieve calo di 4 punti nell’ultimo mese. Sempre forte Salvini al 30%, mentre i Cinque Stelle sono in calo sl 27,6. Il Pd continua a scendere (16,5), Forza Italia è risalita al 9,4. Salvini e Conte hanno un consenso personale del 60%, Di Maio del 53 (-4, rispetto a un mese fa). «Secondo quasi il 60% degli italiani, il vero Capo del governo e della maggioranza resta il leader leghista. Mentre il premier è ritenuto tale solamente dal 16%. E Di Maio dal 14%»



Ilva, inizia l’era ArcelorMittal

Da ieri il colosso siderurgico ArcelorMittal è ufficialmente il nuovo padrone dell’Ilva, con il 94,4% delle azioni del consorzio Am Investco Italy Srl (il restante 5,6% è di Intesa Sanpaolo). Il programma di investimenti sarà di 2,4 miliardi di euro, di cui 1,15 miliardi saranno destinati al risanamento ambientale e 300 milioni saranno finanziati con i fondi presi dal gruppo Riva.

Nata nel 2006 dalla fusione tra la francese Arcelor e l’indiana Mittal steel company, con quartier generale in Lussemburgo, ArcelorMittal si è aggiudicato Ilva con un’offerta di acquisto di 1,8 miliardi e 2,4 miliardi di investimenti (circa 2,1 miliardi al netto del contributo del gruppo Riva) su un periodo di sette anni, di cui 1,3 miliardi per il piano industriale e 1,1 di investimenti ambientali. Circa le polemiche e le proteste sui criteri di selezione del personale da parte di ArcelorMittal Italia, l’azienda incontrerà lunedì i sindacati a Taranto mentre il Mise ha convocato un vertice per l’8 novembre.



La lettera di Mattarella a Conte

Nell’autorizzare la presentazione alle Camere della legge di bilancio, Mattarella ha inviato una lettera al premer Conte in cui invita il governo «a sviluppare il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee» e a porre l’Italia al riparo dall’instabilità, con una legge che «difenda il risparmio e rafforzi la fiducia di famiglie e imprese». Da Palazzo Chigi hanno risposto con una nota in cui si legge che «c’è senz’altro il comune intento di lavorare alla stabilità dei conti pubblici e alla tutela del risparmio».

Proprio mentre il Quirinale raccomanda il dialogo con l’Europa, Salvini indice una manifestazione a Roma per l’8 dicembre «contro i signori di Bruxelles». «Nessuna letterina o letterona potrà farci tornare indietro, mai più una Italia in ginocchio». La legge di bilancio resta questa, assicura Salvini: «Abbiamo scelto di esserci in prima persona, fisicamente, non online. Alle ore 12 a piazza del Popolo a Roma, l’Immacolata, con il sorriso, pacificamente in tanti a dire ai signori di Bruxelles: lasciateci lavorare, lasciateci vivere e respirare». Il timore è che Di Maio, per non farsi scavalcare dall’alleato, muova a sua volta la base grillina contro Bruxelles.



Spread sotto quota 300

Piazza Affari è stata ieri la migliore Borsa d’Europa, con un +0,79% in chiusura. Lo spread è sceso appena sotto la soglia dei 300 punti (299).



Manovra, aumenta il prezzo delle sigarette, niente tagli alle pensioni d’oro

Con la manovra ci sarà un aumento di 10 centesimi per ogni pacchetto di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Infatti nella legge di Bilancio sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. Sarà introdotto poi un «bonus eccellenze», ovvero uno sconto fino a ottomila euro per incentivare l’assunzione di laureati in corso con 110 e lode e meno di 30 anni d’età e dottori di ricerca non più vecchi di 34 anni. Non c’è invece nel testo il tanto proclamato taglio alle pensioni d’oro, che potrebbe rientrare però come emendamento in Parlamento.

Gli italiani fumano in media 12 sigarette al giorno spendendo 1.200 euro l’anno (dati Istat). Regioni più dipendenti: Umbria, Abruzzo, Lazio, Sicilia. La diffusione del vizio è inversamente proporzionale al reddito. Il 56,4% degli italiani non fuma, negli ultimi quattro anni ha smesso il 17,6%. Morti dovute al fumo: tra le 70 e le 83 mila l’anno .