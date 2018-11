Il maltempo in Sicilia: ad Agrigento salvate 50 persone dal fiume che ha invaso le case

04/11/2018 07:58:00

Il maltempo in Sicilia ha fatto gravissimi danni anche ad Agrigento, dove il fiume Akragas ha rotto gli argini e invaso case e strade. Sono state evacuate diverse abitazioni.



E’ successo intorno alle 22 nella zona di Villaggio Peruzzo – via Apollo e altre zone a ridosso del fiume Akragas. Ora il fiume è monitorato dagli agenti della polizia volanti, dai vigili del fuoco e da volontari della protezione civile. Ma l’acqua ha invaso le strade entrando perfino nelle abitazioni. Così la protezione civile del Comune di Agrigento ha dovuto chiedere ai residenti di lasciare le proprie abitazioni. In tutto sarebbero una cinquantina le persone che hanno dovuto spostarsi altrove. Adesso aspettato istruzioni da parte del Municipio. Il Comune dovrà assicurare agli sfollati, che secondo il sindaco hanno lasciato le case in via precauzionale, vitto e alloggio.

E’ ancora allerta maltempo ad Agrigento. A creare l’allarme maggiore è ora il livello dei fiumi, sotto osservazione dopo le abbondanti piogge delle ultime ore. Nel territorio della provincia di Agrigento sono impegnati vigili del fuoco, polizia, carabinieri, operatori del 118 e protezione civile. L’allerta meteo persiste anche per domenica.

Un treno è uscito fuori dai binari vicino a Cammarata, sulla linea ferroviaria Palermo-Agrigento. Cinque le persone a bordo che non avrebbero riportato ferite. Un altro treno, sulla stessa linea ferroviaria, è rimasto bloccato per il fango.

A Montevago quattordici persone sono state tratte in salvo dall’esondazione del fiume Belice. Il gruppetto si trovava dentro una struttura ricettiva quando è giunta la piena del fiume che li ha di fatto isolati con annesso il personale della stessa struttura. L’acqua alta ha impedito loro di potersi mettere al sicuro ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione potesse degenerare.

Il salvataggio è stato effettuato dai vigili del fuoco e dai carabinieri.