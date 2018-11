Terremoto a Salemi. La terra trema anche a Milo e in Puglia

09/11/2018 18:23:00

Torna a tremare la terra in Sicilia. Due scosse di terremoto sono state registrate nel Trapanese e nel Catanese.

Questa mattina alle 5,40 un evento sismico di magnitudo 2.3 si è verificato a 3 chilometri a nord est da Salemi. I sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno percepito la scossa a una latitudine di 37.84, a una longitudine di 12.83 e ad una profondità di 9 chilometri.

Un'altra scossa di magnitudo 2.1 è avvenuta 5 chilometri a ovest di Milo alle falde dell'Etna alle 17,29. I sismografi dell'Ingv hanno percepito la scossa ad una latitudine 37.72, ad una longitudine 15.06 e a una profondità di un chilometro.

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia, in particolare a Bari e nei comuni limitrofi. Secondo i dati dell'Ingv la magnitudo è di 3.5. Diverse persone sono scese in strada e numerose sono state le chiamate alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti o danni. L'epicentro è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv a 5 km a nord est di Altamura.