Rapinatore rapina... la sua banca. Viene riconosciuto dall'impiegato, e lo arrestano

14/11/2018 19:05:00

Il rapinatore meno furbo della storia d'Italia. Ha deciso di rapinare... la sua banca. E così gli impiegati lo hanno riconosciuto, e lo hanno fatto arrestare.

L’uomo, un correntista 49enne, una volta entrato, la mano nel borsello, estrae un coltello multiuso e minaccia la cassiera, alla quale non resta che obbedire, aprire il cassetto, afferrare tutte le banconote e affidarle al cliente rapinatore. Che a questo punto esce dalla filiale e se ne va. Farà poca strada.

I carabinieri della stazione di Sant’Eustacchio, a Brescia, allertati prontamente dal personale della banca arrivano nel volgere di pochi minuti, raccolgono i dati anagrafici e l’identikit del rapinatore e lo vanno a cercare. Lo trovano poco dopo, lo arrestano.

La singolare rapina è andata in scena nella mattinata dello scorso mercoledì all’interno della filiale di via Crotte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Dopo aver seminato il panico il correntista e gli ottomila euro in contanti con i quali è uscito dalla banca sono stati intercettati in via Don Vender. Il denaro è stato restituito alla banca.