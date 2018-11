Trapani, una nuova ordinanza sindacale cambia le modalitÃ  di raccolta dei rifiuti

17/11/2018 14:00:00

Nell’attesa del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta una nuova ordinanza del sindaco Giacomo Tranchida, cambia le modalità di raccolta. E’ stato disposto un doppio turno di pulizia mattutina alla Trapani Servizi che ora verrà fatta tre giorni a settimana.

La Trapani Servizi continuerà a fare il porta a porta in determinate parti della città, solo per l’umido e l’indifferenziato, mentre per gli ingombranti è previsto il ritiro a domicilio. Dieci le postazioni fisse confermate per l’umido che funzionano dal lunedì al sabato di mattina in piazza Scalo D’Alaggio, via Verga, campo Sorrentino, via Puglia e via delle Oreadi, mentre al pomeriggio, in piazza Vittorio Emanuele, piazzetta Fra Michele Burgio, via Virgilio, via Sardo e via dell’Olmo. L’umido dovrà essere raccolto tra le 6.30 e le 11.30 del lunedì, del mercoledì e del sabato e l’indifferenziato del martedì, del giovedì e del venerdì, mentre il conferimento potrà avvenire tra le 6.30 e le 8.30.

La Trapani Servizi per quel che riguarda l’umido passerà due volte, il primo entro le 10.30 e poi, un secondo passaggio per raccogliere tutto il resto della spazzatura che i cittadini, in maniera errata. Alla ditta M.D. è stato affidato il servizio di raccolta differenziata degli ingombranti.

Dove non si fa il porta a porta, l’indifferenziato sarà conferito nei cassonetti tra le 18 e le 22, mentre l’umido e la frazione secca dovranno essere conferiti nelle postazioni mobili. Cinque quelle previste: via Puglia, Sardo, Virgilio, De Stefano e piazza Vittorio Veneto, suddivise dalle 13.30 alle 17.30 il lunedì, martedì e venerdì e dalle 8 alle 12 il mercoledì e giovedì. Per l’umido, infine, previste 4 postazioni mobili fisse, il lunedì, mer-coledì e venerdì dalle 13 alle 18.30 in piazza Iolanda, piazza Mercato del Pesce, via Maggiore Bassi e viale Regione Siciliana. La raccolta dei rifiuti ingombranti verrà assicurata dalla M.D. di Fontanasalsa.