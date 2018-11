Eccellenza, il punto sulla 11Â° giornata

18/11/2018 17:52:00

Va in archivio l'undicesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Si conferma autentico rullo compressore il Licata. I gialloblù non sbagliano più un colpo e, con un'altra vittoria schiacciante, mantengono i quattro punti di vantaggio sul Canicattì. Di seguito tutti i risultati finali della giornata:

Partinicaudace-Marsala 1912 0-1

Cus Palermo-Pro Favara 0-0

Mazara-Dattilo Noir 2-3

Canicattì-Nuova Caccamo 5-0

Alcamo-Geraci 0-0

Licata-Mussomeli 3-0

Sant'Agata-Parmonval 0-0

Castelbuono-Castellammare RINVIATA

Sa solo vincere il Licata di mister Campanella, che oggi ha rifilato ben tre goal al Mussomeli. A segno per la capolista del campionato il bomber Cannavò, autore di una doppietta e Convittoche ha chiuso il match siglando il tris. L'unica avversaria a provare a seguire la scia dei gialloblù è il Canicattì, che oggi ha travolto con un pokerissimo la malcapitata Nuova Caccamo, restando a quattro lunghezze di distanza dalla prima della calsse. A segno per i biancorossi Angelo Caronia, Iraci con una doppietta, Polito ed un'altra doppietta firmata da De Luca. Terza sconfitta consecutiva per un Mazara sempre più in crisi. Al “Nino Vaccara” torna alla vittoria il Dattilo Noir con un pirotecnico tre a due. Sbloccano dopo venti minuti i gialloverdi con Matera, il quale si ripete in avvio di ripresa. Provano a riaprirla nel finale i canarini con Caronia ma è capitan Fina a chiuderla definitivamente a due minuti dal termine. La rete nel recupero di Rosella serve solo ad aumentare i rimpianti per i padroni di casa. Pareggio a reti bianche per il Sant'Agata in casa contro una ostica Parmonval, che fa perdere terreno ai padroni di casa dalle prime due posizioni. Altro 0-0 per Alcamo e Geraci, con i trapanesi sempre attaccati alla zona play-off, seppur a pari punti con la Parmonval. Rinviato a data da destinarsi per impraticabilità del campo il match tra il fanalino di coda Castelbuono ed il Castellammare. Negli anticipi giocati sabato non vanno oltre lo zero a zero nello scontro salvezza il Cus Palermo di mister Mutolo e la Pro Favara, restando entrambi in zona play-out. Balzo in avanti, invece, per il Marsala 1912, che, in un partita molto nervosa, piega di misura il Partinicaudace, grazie alla contestata rete di Agate.

La Classifica:

Licata 30

Canicattì 26

Sant'Agata 23

Mazara 19

Parmonval 18

Alcamo 18

Dattilo Noir 17

Geraci 15

Marsala 1912 14

Mussomeli 14

Cus Palermo 11

Castellammare 11

Pro Favara 9

Partinicaudace 8

Nuova Caccamo 4

Castelbuono2

Il prossimo turno (domenica 25 novembre 2018):

Castellammare-Partinicaudace

Dattilo Noir-Alcamo

Geraci-Castelbuono

Mussomeli-Mazara

Nuova Caccamo-Cus Palermo

Parmonval-Licata

Pro Favara-Sant'Agata

Marsala 1912-Canicattì

Riccardo Tranchida