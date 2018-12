Erice, il consigliere comunale Vassallo aderisce a "Diventerà bellissima"

01/12/2018 18:41:00

Il Consigliere Comunale di Erice Giuseppe Vassallo aderisce a Diventerà Bellissima, a conclusione di un percorso di avvicinamento politico e di condivisione di intenti già avviato con il Sindaco di Custonaci Giuseppe Bica e con il Presidente del Gruppo Parlamentare all’ARS di DB on. Alessandro Aricò.

L’adesione è stata occasione utile per iniziare a disegnare un progetto politico su Erice le cui finalità sono la valorizzazione culturale, storica e socio-economica del territorio inteso come l’insieme sinergico delle capacità umane e delle naturali vocazioni di sviluppo economico, che tramite il primato della Politica disegnino un percorso virtuoso di opportunità per chi vuole vivere la nostra terra costruendo certezze di vita per le generazioni future. Giuseppe Vassallo è alla sua seconda legislatura al Consiglio Comunale di Erice, eletto con 518 preferenze, che gli hanno regalato il primato del Consigliere più votato in assoluto a Erice e intende continuare a prodigarsi per lo sviluppo del Territorio nell’ottica politica di Diventerà Bellissima e del Presidente Nello Musumeci, a cui offrirà il proprio contributo per ricostruire una Sicilia di speranza e di autonoma capacità di sviluppo. Vassallo dichiara di essere affascinato dei principi fondanti l’azione politica del Presidente Musumeci e del suo movimento ispirati dalla straordinaria frase di speranza pronunciata da Paolo Borsellino parlando di una Sicilia tristemente occultata dalla mafia ma che comunque un giorno Diventerà Bellissima, e proprio per costruire questo nuovo giorno Vassallo è già a lavoro alla ricerca di nuove adesioni per condividere un comune percorso di rinascita politica della Provincia di Trapani. Nell’auspicio di offrire il proprio contributo di idee e azioni alla Politica quale strumento di partecipazione democratica volto a sostenere le sorti del popolo, Vassallo ringrazia l’intero Coordinamento Provinciale di Diventerà Bellissima per la calorosa accoglienza.