Marsala, un arresto per evasione

04/12/2018 09:56:00

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nel corso del fine settimana, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato - con l’approssimarsi delle festività natalizie - alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio. Numerose sono state le unità ed i mezzi impiegati, con il supporto anche della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”.

Nello specifico, i militari della Stazione di Marsala, diretta dal Maresciallo Maggiore Gaspare Paladino, hanno tratto in arresto PARRINELLO Claudio, marsalese classe ’73, in quanto lo stesso, sottoposto a controllo, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala per il reato di evasione. Il PARRINELLO, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trapani dove dovrà scontare la pena di un anno di reclusione.