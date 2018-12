Il weekend sportivo la LeAli Marsala a un passo dalla A1!

10/12/2018 16:31:00

Lunedì 10 dicembre 2018, si inizia a respirare aria natalizia. Come sono andate le maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia? Scopriamolo immediatamente:



Calcio: In Serie C Girone C si è disputata la 15° giornata, ed il Trapani di mister Vincenzo Italiano ha perso contro la Juve Stabia per 1-2. Rimpianti enormi per i granata, che contro la capolista e maggiore accreditata per la vittoria del campionato si sono resi protagonisti di una partita importante. Capitan Luca Pagliarulo e compagni, dopo aver centrato una traversa con Corapi al 20', hanno sbloccato la gara con il solito Tulli al 29' a coronamento di una straordinaria azione personale. Al 44' però un harakiri del portiere granata Dini ha consentito allo stabiese El Ouazni di siglare l'1-1. Nel secondo tempo gli ospiti hanno preso campo e coraggio, trovando il gol beffa addirittura al 93' con Mezavilla. Si spengono i sogni di vittoria del campionato per i granata, rimasti al quarto posto a 26 punti, a ben nove lunghezze dall'ormai lanciata compagine di Castellammare di Stabia (NA).

In Serie D Girone I si è giocato il 14° turno, con il Marsala di mister Vincenzo Giannusa che ha pareggiato sul campo del Città di Gela con il punteggio di 2-2. Partita meravigliosa, ma giocata in un clima surreale in un impianto chiuso e blindato dalle Forze dell'Ordine, e con 15' di ritardo a causa di un ritardo volontario dei calciatori gelesi in protesta contro la situazione paradossale in cui versa il “Vincenzo Presti”. Azzurri di capitan Maiko Candiano (capitan Nagib Sekkoum inizialmente in panchina e vice-capitano Gioacchino Giardina assente per squalifica) in vantaggio al 30' con il colpa di testa di Manfrè su calcio d'angolo e al raddoppio al 78' con Galfano, dopo aver fallito anche un calcio di rigore al 63' con Balistreri. Gelesi che non si scompongono e riescono in una rimonta pazzesca: Ragosta all'85' e Sowe all'86' accendono il finale. L'ultimo sussulto sarebbe favorevole al Marsala, ma l'espulsione del locale Castaldo al 90' non porta più mutazioni nel punteggio. Azzurri che salgono a quota 23 punti in classifica, al terzo posto solitario... ma quanti rimpianti!

In Eccellenza Sicilia Girone A è stato tempo per la 14° giornata, ed il Marsala 1912 dell'allenatore-capitano mister Michele Marino ha vinto contro la Nuova Città di Caccamo con risultato di 2-0. Sembra schiarire il cielo sopra la truppa azzurra, con quasi tutti i calciatori tesserati rientrati in organico (salvo gli addii di Maltese, Messina, Battipiedi e Carballo), e una vittoria fondamentale verso la corsa alla salvezza. Partita bloccata nel primo tempo, ma gli azzurri sono passati in vantaggio al 54' col solito gioiellino Sainey. La rete conclusiva di Scarpitta all'87' ha portato il Marsala 1912 in decima posizione a quota 17 punti (insieme al Mussomeli), con la compagine lilibetana che se il campionato finisse oggi sarebbe salva a pieno titolo.

Così le altre trapanesi del campionato: l'Alba Alcamo di mister Riccardo Chico ha perso a Palermo sul campo della Parmonval per 1-0. Ai locali è bastata la marcatura di Stassi al 25' per chiudere i conti, con i bianconeri scivolati adesso all'ottavo posto a quota 21 punti, a cinque lunghezze dalla zona playoff. Il Mazara di mister Pietro Tarantino ha pareggiato sul campo del Città di Sant'Agata con il punteggio di 1-1. Solo pari per capitan Angelo Rosella e compagni, contro i messinesi ancora imbattuti in campionato. I canarini in vantaggio con Caronia al 38', hanno visto sfumare due punti importanti all'87' con gol dei locali di Biondo. Mazara in quarta posizione (zona playoff) insieme al Dattilo Noir a quota 26, ma i punti dalla capolista Licata adesso sono ben otto. Il Castellammare '94 di mister Giuseppe Mione ha vinto contro il C.U.S. Palermo per 2-1. Fondamentale vittoria in chiave salvezza per capitan Giuseppe Norfo e compagni, abili a recuperare il gol palermitano di Riccobono al 34' grazie al pari di Maltese al 50' e al due a uno definitivo di Scalia addirittura al 93'. Biancazzurri noni in classifica a 18 punti, finalmente fuori anche loro dalla zona retrocessione.

Infine, i pacecoti del Dattilo Noir di mister Vincenzo Melillo hanno vinto contro il Partinicaudace con risultato di 3-0. Contro il loro ex allenatore mister Massimo Formisano, capitan Michele Cinquemani e compagni sono andati in gol con Fina su rigore al 48', con Matera al 55' e con Bernardo al 72'. Gialloverdi in zona playoff, come detto quarti a quota 26 appaiati al Mazara.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A si è giocata l'8° giornata. I lilibetani dello Sporting R.C.B. di mister Giovanni Chirco hanno pareggiato a domicilio del Lampedusa per 4-4. Ai lilibetani non è bastata la tripletta di Tamba, né la marcatura di Jallow per avere ragione degli isolani agrigentini. Sporting R.C.B. adesso in seconda piazza a pari merito con il Città di Giuliana a 17 punti, due in meno della capolista solitaria Iccarense. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino di mister Fabio Gargaglione hanno invece pareggiato contro il Calatafimi Don Bosco con il punteggio di 2-2. Contro i calatafimesi segestani, capitan Dario Catania e compagni si sono dovuti accontentare di un pari in rimonta con le reti dell'uno a due messa a segno da Trawally e quella del pareggio da Ingargiola allo scadere. Bianco Arancio Petrosino sesto in classifica a dodici punti come il Castellammare, a un punto dalla zona playoff la cui ultima piazza è occupata proprio dai calatafimesi.

In Terza Categoria Sicilia Girone A si è disputato il 3° turno. I marsalesi del Real Paolini del capitano Antonino Mancuso hanno perso a Erice (TP) contro i trapanesi locali del Badia Grande con il punteggio di 5-1. A nulla è valsa la rete marsalese di Romeo, con i giallorossi che rimangono così a quota 6 punti, in sesta piazza (fuori dalla zona playoff) a pari merito proprioo con il Petrosino Marsala dell'allenatore-giocatore mister Omar Alì Fofana, che a sua volta ha perso a Partanna (TP) sul campo della capolista Belice Sport per 3-0.



Calcio a 5: In Serie C1 Sicilia Girone A si è giocato il recupero del 7° turno rinviato per maltempo nella sua totalità il 7 novembre scorso. Il Marsala Futsal di mister Vincenzo Bruno ha vinto contro il Palermo Futsal 89ers con il risultato di 4-3. Capitan Daniele Trotta (curiosità: terza autorete stagionale per lui) e compagni hanno sofferto contro un agguerrito fanalino di coda, ma hanno portato a casa tre punti fondamentali. Per gli azzurri reti di Pizzo (2), Chirco e Pellegrino, che ha anche fallito un calcio di rigore al 35'. Azzurri momentaneamente quinti a 17 punti, in zona playoff promozione, ma il Villaurea che insegue a due lunghezze deve recuperare una gara.



Pallacanestro: In Serie A2 Girone Ovest è andata in scena l'11° giornata, e la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente ha vinto contro i salernitani della Givova Scafati, con il tabellone luminoso fermatosi sul punteggio di 95-87. Convincente la prova di capitan Andrea Renzi (eccezionale 13/16 da due punti per lui) e compagni, che adesso sono saliti in dodicesima posizione a quota 10 punti.

In Serie D Sicilia Girone Nord è andato agli archivi il 10° turno, con la Nuova Pallacanestro Marsala di coach Giuseppe Grillo che ha vinto contro i messinesi dello Sporting Sant'Agata con il punteggio di 81-65. Chiavi di volta dell'incontro, il terzo quarto perfetto per i lilibetani, e la prova di capitan Mirko Frisella, autore di 40 punti. Nuova Pallacanestro Marsala adesso a metà classifica con 8 punti.



Pallavolo: In Serie A2 Girone B di pallavolo femminile è andata in scena l'11° giornata (2° del girone di ritorno), e la Sigel Marsala Volley del vice-allenatore facente funzione, coach Fabio Aiuto, ha perso contro la Delta Diatec Trentino per 1-3. Questi i parziali dei set disputati fra le lilibetane e le atlete di Trento: 13-25, 19-25, 25-23, 17-25. Mai in gara capitan Veronica Angeloni e compagne nei primi due parziali, meglio negli ultimi due. Terzo set vinto sul filo di lana, il quarto è stato giocato alla pari fino al rush finale nel quale le atlete di Trento dell'ex di turno Eleonora Furlan hanno aumentato i giri del motore. Sigel Marsala Volley che rimane desolatamente ultima con soli 5 punti in carniere.

In Serie B2 femminile Girone I si è giocato il 9° turno, con le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte di coach Vincenzo Calcaterra che hanno perso a Pizzo Calabro (RC) contro la Mediolanum Energia Volley Pizzo per 3-1 (parziali set: 25-13, 24-26, 25-17, 25-14). Settima sconfitta in campionato per le selinuntine di capitan Maria Laura Patti, incapaci di spezzare il trend negativo. Castel Volley Selinunte ferma in zona retrocessione a quota 4 punti, a quattro lunghezze (e una gara in più) dal Volley Terrasini, formazione su cui fare la corsa per provare a salvare la categoria.

In Serie C Sicilia Girone A spazio alla 7° giornata, con la L'Agren Fly Volley Marsala di coach Gaspare Viselli che ha vinto a Partanna (TP) contro le selinuntine della Farmacia Cardella Castelvetrano per 2-3. Prima vittoria in stagione per capitan Erika Marino e compagne, anche se non “piena” (frutta soli 2 punti). Azzurre che salgono a quota 4 punti, agganciando così, sempre in fondo alla classifica, le selinuntine.



Pallamano: In Serie A2 femminile Girone E si è giocata infine la 9° giornata (4° di ritorno), e la LeAli Marsala di coach Milenko Kljajic ha vinto sul campo del Messina con il punteggio di 22-24.

Nella partita più importante dell'anno, contro l'unica squadra capace di impensierire sia in classifica che sul parquet le lilibetane, le azzurre hanno centrato la nona vittoria consecutiva, issandosi a 18 punti, a +4 sulle messinesi: la Serie A1 è a un passo.





Emanuele Scavuzzo