La domenica delle piccole. Pareggi pirotecnici per Bianco Arancio e Sporting R.C.B

09/12/2018 18:43:00

Due pareggi non per deboli di cuore per Bianco Arancio Petrosino e Sporting R.C.B. nell'ottava giornata del girone A di Seconda Categoria Sicilia 2018/2019. Sporting R.C.B. protagonista di una partita spettacolare a Lampedusa che termine con il risultato di 4-4. Ai goal dei padroni di casa del Lampedusa, firmati da una tripletta di Lo Verde e da Maggiore, risponde lo Sporting con un'altra tripletta, quella di Tamba, e con la rete di Jallow. Sporting che viene così scalzato dalla vetta della classifica dall'Iccarense. Al comunale di Petrosino il Bianco Arancio riacciuffa il pari nel secondo tempo contro il Calatafimi, dopo una prima frazione terminata sotto nel punteggio, in cui non era bastato il goal di Trawally. Nella ripresa è Ingargiola a fissare il risultato sul 2-2 finale. Nel girone trapanese di Terza Categoria pesanti sconfitte per le marsalesi in trasferta. Petrosino Marsala piegato dalle tre reti del Belice Sport, siglate da Anatra e da Bellafiore (doppietta). Incassa una umiliante goleada il Real Paolini sul campo del Badia Grande. L'amara consolazione della rete della bandiera per gli ospiti porta la firma di Romeo.

Riccardo Tranchida