L'Asp di Trapani convoca 63 anestesisti per scegliere l'ospedale di destinazione

13/12/2018 22:00:00

Sono stati convocati per il giorno 8 gennaio 2019 dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani per scegliere la sede ospedaliera di destinazione i 63 dirigenti medici, specialisti in anestesia e rianimazione, risultati ammessi alla procedura di mobilità, a fronte di una copertura complessiva di 105 posti, bandita dall’ASP trapanese lo scorso luglio, per le aziende sanitarie del bacino della Sicilia Occidentale.

Questi i posti previsti nelle singole aziende:29 posti ASP di Trapani 5 posti ASP di Agrigento, 9 posti ASP di Caltanissetta, 23 posti ASP di Palermo, 4 posti AO Villa Sofia Cervello, 16 ARNAS Civico e 19 posti AOU Policlinico di Palermo.

La procedura di mobilità, regionale ed extra regionale, era riservata agli specialisti già in servizio a tempo indeterminato in altre aziende sanitarie.

L’ASP di Trapani, quale azienda capofila, sta intanto procedendo a porre in essere tutte le attività finalizzate anche all’espletamento della procedura concorsuale già bandita per i restanti 42 posti di anestesia e rianimazione, cui si aggiungeranno quelli di coloro, tra i 63 ammessi alla mobilità, che non dovessero accettare la destinazione.

”INFLU DAY” - L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani aderisce all’”Influ Day” la giornata per la promozione delle vaccinazioni indetta lo scorso 6 dicembre dal Servizio Igiene pubblica del dipartimento regionale per le Attività sanitarie dell’assessorato regionale alla Salute, e che si tiene domani 13 dicembre.

Oltre agli ambulatori vaccinali distrettuali di Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e alla Cittadella della salute di Erice Valle, saranno aperti punti di vaccinazioni nelle hall degli ospedali della provincia, dalle 9,30 e alle 12,30.

Il servizio Epidemiologia e medicina preventiva dell’ASP, diretto da Gaspare Canzoneri, in accordo con la direzione strategica aziendale, ha stabilito che la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente non solo ai cittadini aventi titolo (i soggetti con età pari o superiore a 64 anni compiuti e i soggetti a rischio), ma anche a tutti coloro che in quella giornata ne faranno richiesta.

Canzoneri ha inoltre predisposto l’invio di poster (vedi allegato) e depliant informativi sull’utilità della vaccinazione a tutti i medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta della provincia.

La campagna regionale per la Vaccinazione Antinfluenzale 2018/2019 proseguirà fino al prossimo febbraio.