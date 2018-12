Marsala, sicurezza nelle scuole: da Gennaio doppi turni al 2Â° Circolo. Ecco perchÃ©

30/12/2018 12:23:00

Doppi turni in tutti i plessi del Secondo Circolo di Marsala, quello che comprende anche la scuola di Via Cavour e il plesso di Via Verdi. La dirigente, Antonella Coppola, in accordo con il Consiglio di Circolo, ha disposto l’istituzione dei doppi turni in tutti i plessi della scuola a partire dal 7 gennaio per fronteggiare il mancato rispetto delle norme antincendio e l’assenza delle relative certificazioni nelle strutture.

"L' inadempienza - fanno sapere fonti dell'istituto - è di competenza esclusiva del Comune di Marsala, quest’ultimo è stato sollecitato più volte e per iscritto ad intervenire, ma non ha fornito mai risposte in merito. Ora, considerando che questa inadempienza si protrae da anni, che tutte le scuole entro il 31 Dicembre devono essere adeguate senza nessuna ulteriore proroga, il Dirigente, che è il garante della sicurezza, ha deciso di intervenire in modo determinato, adottando estreme misure di sicurezza, anche per evitare che fossero elevate delle sanzioni nei suoi confronti".

Le misure prevedono l’abbassamento del livello di rischio limitando a 100 le unità presenti contemporaneamente - tra bambini e personale scolastico - all’interno di ogni plesso. In questo modo, la scuola può continuare ad operare in sufficienti condizioni di sicurezza e rispettando le norme specifiche.

"Come potrete capire - ha comunicato la direzione ai genitori - tutti gli altri alunni dovranno essere collocati in altre scuole vicine, che sono libere nel pomeriggio". E dove? Antonella Coppola ha messo a disposizione del nostro circolo le altre strutture che dirige, cioè il Liceo Classico e l’Istituto Tecnico Tecnologico (ex Industriale).

I genitori hanno chiesto un incontro urgente al Sindaco per trovare una soluzione immediata che permetta di revocare la delibera sui doppi turni. Se la risposta non dovesse arrivare nei prossimi giorni, è prevista una manifestazione di protesta, mentre c'è chi pensa già a soluzione estreme, come, ad esempio, non mandare i propri figli a scuola.

Il Sindaco ha comunicato ad una delegazione di genitori, che la scuola rientra tra quelle che hanno ottenuto un finanziamento regionale specifico per le opere di prevenzione incendi, ma i tempi di realizzazione delle opere non sono al momento prevedibili. "Abbiamo sottoposto al sindaco le lamentele dei 1600 genitori - raccontano alcuni presenti all'incontro - che sono sul piede di guerra e non accetterebbero mai i doppi turni, anche considerato che il comune è stato informato della situazione già un anno fa".

Domani, 31 Dicembre l'ufficio tecnico del Comune, nella persona dell'Ing. Palmeri effettuerà un sopralluogo per valutare un intervento mirato, che possa consentire di ripristinare le sufficienti condizioni di sicurezza ed evitare i doppi turni o al massimo di limitarne la durata ad un tempo ragionevolmente breve.

LO CURTO. “Sulle certificazioni antincendio per le scuole siciliane c’è la volontà del governo regionale di coinvolgere il comando regionale dei Vigili del Fuoco per monitorare, dopo la scadenza del 31 dicembre 2018, l’iter per l’ottenimento dei requisiti di sicurezza. Già ad aprile scorso l’assessorato regionale all’Istruzione guidato da Roberto Lagalla aveva emanato un bando per concedere contributi economici ai Comuni siciliani per la messa in sicurezza degli istituti scolastici relativamente alle certificazioni antincendio. So che a Marsala, a partire da gennaio, si paventa l’incubo dei doppi turni per molti alunni e tra questi quelli del plesso Cavour, scuola che ho diretto sino allo scorso anno e di cui resto titolare. Per evitare il disagio che questa situazione creerebbe con grave pregiudizio per i normali ritmi di apprendimento dei ragazzi e per l’organizzazione della vita familiare (penso a famiglie che possono avere figli che frequentano la scuola di mattina e di pomeriggio), basterà che il sindaco informi il comando provinciale dei vigili del fuoco sui lavori di adeguamento che interessano questa e le altre sette scuole di Marsala con la dovuta documentazione del finanziamento ricevuto. L’assessore Lagalla infatti mi ha dato ampia assicurazione nel merito e a questo scopo infatti a gennaio avvierà con il comandante regionale dei vigili del fuoco il monitoraggio che servirà pure a garantire la serena conclusione dell’anno scolastico agli alunni delle scuole che hanno ottenuto il finanziamento regionale. È evidente, che in Sicilia in generale i ritardi sono imputabili a quei Comuni che, pur avendo la possibilità di ottenere i contributi previsti dalla Regione Siciliana, non hanno nemmeno presentato istanza. In ogni caso verrà tutelato il diritto allo studio, ferme restando le sanzioni di cui saranno passibili i soggetti inadempienti”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.