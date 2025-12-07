Sezioni
Scuola
07/12/2025 12:00:00

Castelvetrano: la Guardia di Finanza incontra gli studenti del "Pardo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/castelvetrano-la-guardia-di-finanza-incontra-gli-studenti-del-pardo-450.jpg

Mercoledì 26 novembre, a Castelvetrano gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado “Pardo” hanno partecipato a un incontro formativo con la Guardia di Finanza, nell’Aula Magna della sede centrale, accompagnati dai loro docenti.

 

I militari hanno guidato i ragazzi alla scoperta del mondo della sicurezza economica e finanziaria, affrontando temi come evasione fiscale, contraffazione e uso improprio dei beni pubblici e privati. Con un linguaggio chiaro e coinvolgente, hanno mostrato come la correttezza nei comportamenti sia un bene comune da tutelare ogni giorno.

Il dialogo con gli studenti è stato vivace: numerose domande hanno rivelato curiosità, spirito critico e desiderio di comprendere la realtà e assumere una posizione consapevole di cittadinanza.

 

L’incontro si è concluso in palestra con la dimostrazione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, dove i cani hanno illustrato tecniche di controllo del territorio, suscitando stupore e ammirazione tra gli studenti.

Un momento formativo che ha unito apprendimento e esperienza pratica, invitando i giovani a riconoscere il valore della legalità e l’importanza di ogni piccolo gesto nella vita comunitaria.









