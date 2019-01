Fondi Ue, la Lo Curto esprime la sua soddisfazione per la certificazione della spesa

05/01/2019 14:00:00

Sulla conferma della certificazione dei 719 milioni di euro di fondi europei che la Sicilia potrà spendere interviene con una nota pubblica il deputato marsalese Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana, difendendo il lavoro svolto dalla Giunta e soprattutto da Presidente Musumeci e ricordando che le opposizioni hanno voluto fare solo polemica.

“Al presidente Musumeci riconosciamo anche la capacità di essere un leader motivazionale - si legge nella nota dalla Lo Curto - ben consapevoli che l’alleanza di governo non è solo di carattere politico ma anche di segno strategico per far uscire la Sicilia dalle secche in cui era stata relegata. Il disappunto del presidente, che a mio giudizio viene artatamente amplificato, per la poca enfasi data al risultato conseguito a fine anno con la certificazione di 719 milioni di spesa per i fondi strutturali, ci dà modo di ribadire la nostra soddisfazione, come gruppo parlamentare Udc.

Capisco che le opposizioni ancora una volta hanno voluto fare polemiche - continua la Lo Curto - ma le parole della ministra Lezzi sono state fin troppo chiare nello smentire quanti mettevano in dubbio i dati sulla certificazione dei risorse Ue. Dal canto nostro non possiamo non sottolineare come l’apporto del nostro partito nel governo regionale sia stato prezioso per far raggiungere il target. I nostri assessori sono stati alacremente impegnati, per tutto l’anno appena trascorso, nel varo di bandi utili a far crescere il trend della spesa Fesr 2014-2020. Appaiono piuttosto strumentali le frasi che si leggono su un giornale poiché gli alleati sono protagonisti del successo conseguito dal governo Musumeci e non possono che essere assolutamente soddisfatti per il risultato ottenuto".