Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
14/02/2026 18:42:00

Regionali Sicilia, La Vardera si candida alla presidenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/1771091117-0-regionali-sicilia-la-vardera-si-candida-alla-presidenza.jpg

Una candidatura che prova a sparigliare le carte nel campo progressista siciliano.
Ismaele La Vardera rompe gli indugi e annuncia la corsa alla presidenza della Regione.
Lo fa da Palermo, nel giorno simbolico del primo anno di vita del suo movimento.
E lo fa con toni da battaglia: “Una sfida titanica, ma necessaria”.

 

L’annuncio di La Vardera

 

Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana per le elezioni previste il prossimo anno.

“Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti ma anche di idee concrete”, ha dichiarato intervenendo a un’iniziativa pubblica nel capoluogo.

La Vardera rivendica il percorso compiuto in dodici mesi dal suo movimento: “Nessuno credeva che nel giro di un anno sarei riuscito a mettere su una squadra straordinaria. Oggi abbiamo presentato il programma, a dispetto di quelli che dicono che siamo solo protesta”.

 

L’apertura al fronte progressista

 

Il passaggio politico più rilevante è quello sull’alleanza.

“La mia candidatura la metto a disposizione del cosiddetto fronte progressista”, ha spiegato. Un’apertura che suona anche come una sollecitazione agli altri partiti dell’area.

Secondo La Vardera, non è più tempo di attendere: “Non si possono aspettare tre mesi prima per scegliere un candidato, non si può attendere il fato o la natura. Dobbiamo preparare un’alternativa valida”.

E rilancia l’idea delle primarie, già più volte proposta, ma – a suo dire – rimasta senza risposta.

 

La roulotte e “il parlamento che viene da voi”

 

La campagna elettorale, almeno nelle intenzioni, sarà itinerante.

La Vardera ha annunciato un tour in tutta la Sicilia con una roulotte e uno slogan chiaro: “Il parlamento che viene da voi”.

L’obiettivo dichiarato è ricucire il rapporto tra politica e cittadini: “Dimostrare che è possibile andare dalla gente quando la gente non crede più nella politica”.

 

“La legislatura non finirà a scadenza naturale”

 

Altro passaggio che fa discutere è quello sulle tempistiche.

Secondo La Vardera, l’attuale legislatura non si chiuderà alla sua naturale scadenza. “Ho avuto delle certezze da Roma sul fatto che si chiuderà entro quest’anno, quindi bisogna prepararsi”, ha affermato.

Una previsione che, se confermata, cambierebbe il calendario politico regionale.

 

Un messaggio ai partiti

 

Infine, un messaggio diretto agli alleati potenziali – ma anche agli scettici: “Spesso non vengo visto come una risorsa dai pezzi importanti di partito, ma impareranno a capire che o con me si vince o con me si perde”.

Parole che segnano l’inizio di una fase nuova nel campo progressista siciliano, già attraversato da tensioni e attese.









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...