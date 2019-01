"Destinazione West Sicily". Imprenditori locali alla fiera del turismo in Olanda

11/01/2019 10:10:00

Promuovere le bellezze e le potenzialità del territorio in una delle più importanti borse del turismo del nord Europa. Questo l'intento di un gruppo di imprenditori locali che, grazie al contributo fattivo di alcuni enti del territorio ha deciso di rappresentare la Sicilia Occidentale a “VakantieBeurs”, la più grande fiera di viaggi e turismo nel Benelux con oltre 100 mila visitatori l'anno, a Utrecht in Olanda, da oggi 9 gennaio fino a domenica 13 gennaio 2019.

Grazie all'investimento di un gruppo di imprenditori, uno stand infatti, sarà dedicato alle attrattive turistiche del nostro territorio, in un evento in cui l'Italia è il primo paese per interesse dei visitatori (circa il 30%). Un'occasione unica, perché valorizza un territorio ancora poco conosciuto attraverso una programmazione coerente e mirata alla produttività, fuori da ogni “passerella politico-istituzionale” .

L'iniziativa è promossa da Trapani Welcome, Trapani Tourism service, Pro Loco Trapani Centro, Nuara - Cook Sicily, la rete d’imprese West Sicily Bike and Dive, Arancio Tourist Service, Egadi Escursioni, San Vito Tour con il contributo del Distretto turistico Sicilia Occidentale e dell'Ente Luglio Musicale trapanese.

Per l'occasione è stata stampata e diffusa una rivista in lingua olandese, dedicata a tutto ciò che la Sicilia Occidentale può offrire, per raccontare, ad un pubblico mirato e qualificato, la ricca offerta turistica, fra bellezze naturali, storia, enogastronomia, servizi, eventi e cultura.