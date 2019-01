Incendio al Paolo Borsellino, l'encomio ufficiale per infermieri e operatori Engie

16/01/2019 22:37:00

Il direttore sanitario dell'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, Francesco Giurlanda, ha ufficializzato un encomio per i dipendenti del presidio ospedaliero e della ditta Engie che lavorano all'interno della struttura sanitaria, per il loro tempestivo intervento in occasione dell'incendio avvenuto nel reparto di ortopedia il 24 novembre scorso.

"Il personale si è prodigato utilmente contribuendo a risolvere la situazione di emergenza venutasi a creare a causa dell'improvviso incendio scoppiato all'interno dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia di questo P.O., - si legge nell'encomio - salvaguardando in primis i pazienti ricoverati, nonchè limitando i danni ai locali e ai beni presenti all'interno, grazie proprio al tempestivo intervento. Si ringrazia per la competenza, il senso di appartenenza all'azienda e lo spirito abnegazione dimostrati".

Tra le persone che hanno ricevuto l'encomio, come dicevamo, oltre agli infermieri intervenuti, anche il personale dell'Engie, la ditta che si occupa della manutenzione del presidio, tra cui Rino Ragona responsabile e i manutentori, Ignazio Buonocore, Matteo Angileri e Nicolò Angileri.