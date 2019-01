Alcamo, il campetto della scuola "Bagolino" Ã¨ inutilizzabile. La denuncia di Sucameli

22/01/2019 20:00:00

Ad Alcamo c'è il campetto di calcio della Scuola Bagolino che è stato inaugurato, dopo dei lavori di ripristino, appena qualche mese fa dall'amministrazione comunale, solo che il campo è nuovamente inutilizzabile. A denunciarlo è il consigliere comunale Giacomo Sucameli, capogruppo di Sicilia Futura che per questo interroga il sindaco Surdi e l'assessore.

"Il 29 settembre del 2018 veniva postata una foto sul profilo di un suo assessore con tanta di foto e selfie, - scrive in una nota Sucameli - enunciando il ripristino del campo di calcetto della scuola sita in via Pietro Galati. “Adesso c’è…divertitevi”, recitava entusiasta!

Bene, ottima iniziativa, se non fosse per le condizioni in cui versa attualmente il campo di calcetto, che dire: sono trascorsi solamente due mesi ed il campo è inutilizzabile. Ottimo direi. Una vergogna! un sano spreco di denaro pubblico. Le cose vanno fatte bene - conlcude Sucameli -".

Il consigliere pone all'amministrazione comunale questi quesiti relativi ai lavori realizzati: quanto è costata la ristrutturazione del campo di calcetto; che tipo di materiale avete utilizzato; come pensate di risolvere?; come è stata effettuata la procedura di aggiudicazione; chiediamo nell’interesse della collettività che venga ripristinato ed usufruibile il campo con materiale che perduri nel tempo, non con una semplice “moquette”.