Palermo, la DIA presenta il Calendario 2026 dedicato alle donne della legalità

08/12/2025 09:03:00

Il 10 dicembre 2025, a partire dalle 11:00, il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo ospiterà un incontro con le testate giornalistiche della Sicilia per la presentazione del Calendario Storico della DIA 2026. Alla conferenza parteciperanno i rappresentanti delle articolazioni della Direzione presenti nell’Isola.

L’edizione 2026 è interamente dedicata alle donne della legalità: figure che, spesso lontano dai riflettori ma con determinazione incrollabile, hanno spezzato legami con il passato, sfidato la cultura mafiosa e scelto consapevolmente di stare dalla parte giusta. Il calendario non è soltanto una raccolta iconografica: si propone come un vero percorso di memoria civile, un omaggio a un coraggio che ha inciso profondamente nella storia del Paese e continua a farlo.

La DIA sottolinea come il calendario rappresenti un simbolo identitario per tutto il personale della Direzione, oltre che uno strumento istituzionale di grande valore. In questa edizione, più che mai, le donne emergono come protagoniste assolute, capaci di intrecciare – nelle istituzioni, nella società civile, nella cultura, nella politica e nella vita quotidiana – la trama della speranza e della legalità.

Mese dopo mese, il calendario propone una narrazione corale che restituisce volto e voce a chi ha segnato la storia dell’antimafia: un racconto collettivo che vuole rafforzare il senso della memoria e dell’impegno civile.



