Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
08/12/2025 09:03:00

Palermo, la DIA presenta il Calendario 2026 dedicato alle donne della legalità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/palermo-la-dia-presenta-il-calendario-2026-dedicato-alle-donne-della-legalita-450.png

Il 10 dicembre 2025, a partire dalle 11:00, il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo ospiterà un incontro con le testate giornalistiche della Sicilia per la presentazione del Calendario Storico della DIA 2026. Alla conferenza parteciperanno i rappresentanti delle articolazioni della Direzione presenti nell’Isola.

L’edizione 2026 è interamente dedicata alle donne della legalità: figure che, spesso lontano dai riflettori ma con determinazione incrollabile, hanno spezzato legami con il passato, sfidato la cultura mafiosa e scelto consapevolmente di stare dalla parte giusta. Il calendario non è soltanto una raccolta iconografica: si propone come un vero percorso di memoria civile, un omaggio a un coraggio che ha inciso profondamente nella storia del Paese e continua a farlo.

La DIA sottolinea come il calendario rappresenti un simbolo identitario per tutto il personale della Direzione, oltre che uno strumento istituzionale di grande valore. In questa edizione, più che mai, le donne emergono come protagoniste assolute, capaci di intrecciare – nelle istituzioni, nella società civile, nella cultura, nella politica e nella vita quotidiana – la trama della speranza e della legalità.

Mese dopo mese, il calendario propone una narrazione corale che restituisce volto e voce a chi ha segnato la storia dell’antimafia: un racconto collettivo che vuole rafforzare il senso della memoria e dell’impegno civile.

 









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola